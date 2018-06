Veículo não-tripulado é apresentado no RS O Veículo Aéreo Não-Tripulado (Vant) Hermes 450 - em fase de testes pela Força Aérea Brasileira - foi apresentado ontem ao comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro-do-ar Juniti Saito, e a representantes do Exército e da Marinha, na Base Aérea de Santa Maria, a 290 quilômetros de Porto Alegre. A aeronave, de seis metros de comprimento e dez metros de envergadura, é controlada remotamente e pode ser usada em missões de vigilância, reconhecimento e designação de alvos. Chega a atingir a velocidade de 110 km por hora, voa a até 5 mil metros de altitude e pode permanecer 15 horas no ar em qualquer condição climática. Equipamentos semelhantes já são usados no Reino Unido e Israel.