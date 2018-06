Veículos retidos no Detran são liberados A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente anunciou a liberação de 38.334 veículos a diesel que estavam bloqueados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo porque não haviam feito a inspeção veicular em 2008. Eles só foram desbloqueados depois de passarem pela análise, obrigatória para toda a frota a diesel registrada na capital. A primeira punição para quem não faz o teste é o bloqueio administrativo da documentação.