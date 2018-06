Veículos são arrastados pelas chuvas na BR-070, em MT

Dois veículos foram arrastados pelas chuvas nesta segunda-feira, 10, na Rodovia BR-070, em Primavera do Leste, no Mato Grosso, deixando pelo menos 45 pessoas feridas, segundo informações da polícia rodoviária federal. Um dos veículos é um ônibus de Goiânia, conduzido por Lindomar Alves de Souza, de 45 anos, e seguia de Goiânia para Cáceres, no Mato Grosso. No km 254,7 da rodovia, o veículo foi arrastado pelo grande volume de água que passava sobre a pista devido a forte chuva que caía no local. O veículo caiu em um barranco com cerca de cinco metros de altura, tombou e foi arrastado por cerca de vinte metros. O motorista e os 43 passageiros que viajavam no ônibus sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Pronto Atendimento em Primavera do Leste. No mesmo instante, o veículo Ford Fiesta, conduzido por Nauber da Silva Dias, de 33 anos, que seguia de Goiânia para Cuiabá, também foi arrastado pela água e foi parar a cerca de 20 metros da rodovia. O condutor e os passageiros Joilson Alves de Oliveira, de 29 anos, Ivonei Farias Gomes, de 28 anos e Luciano do Carmo Araujo, de 29 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Pronto Atendimento da cidade.