Veículos usados como depósitos na orla do Recreio são rebocados

SÃO PAULO - Agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) rebocaram nesta sexta-feira, 6, cinco veículos que serviam como depósito de mercadorias para ambulantes de praia no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

Foram utilizados dois reboques para retirar três kombis e dois Saveiros estacionados irregularmente e com problemas na documentação.

Agentes de Controle Urbano da Seop ainda apreenderam mercadorias com ambulantes não autorizados no trecho da orla do Leme ao Recreio. Foram recolhidos 83 espetos de camarão, 22 espetos de queijo coalho, três guarda-sóis, dois fogareiros e uma churrasqueira.

Este foi o segundo dia consecutivo de operação. Na quinta-feira, 5, outras seis kombis estacionadas de forma irregular e que também serviam como depósito de mercadorias para ambulantes de praia foram rebocadas na orla de Copacabana.