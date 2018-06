Veja a lista de vôos cancelados e alternados da TAM desta terça A TAM anunciou na noite de segunda-feira, 23, o cancelamento de 68 vôos marcados para operar em Congonhas nesta terça-feira, 24, além do remanejamento de outras 22 rotas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica). Segundo a companhia, a decisão ocorreu "em virtude da previsão de chuva para esta terça-feira". Veja também: Infraero diz que pista de Congonhas pode ser reaberta na 4ª Congonhas abre só para decolagens e vôos vão para Cumbica Procure as companhias aéreas antes de seguir viagem Saiba quais são os seus direitos "A TAM orienta os passageiros para que não se dirijam ao aeroporto antes de confirmar o seu vôo, já que outros cancelamentos e alterações de vôos podem ser anunciados ao longo do dia em função do mau tempo", informou a empresa em seu site onde também está a lista de vôos cancelados e transferidos. O anúncio vem quase uma semana depois do acidente com o Airbus A320, que matou cerca de 200 pessoas ao tentar pousar na pista de Congonhas e atingir prédios localizados na avenida que passa em frente ao aeroporto. Foi o pior desastre aéreo da história da aviação brasileira. Vôos cancelados: JJ 3005 - Congonhas / Curitiba JJ 3006 - Curitiba / Congonhas JJ 3011 - Congonhas / Curitiba JJ 3012 - Curitiba / Congonhas JJ 3015 - Congonhas / Curitiba JJ 3016 - Curitiba / Congonhas JJ 3032 - Maringá / Curitiba / Congonhas JJ 3033 - Congonhas / Curitiba / Maringá JJ 3041 - Congonhas / Navegantes JJ 3042 - Navegantes / Congonhas JJ 3050 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3051 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3055 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3058 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3059 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3060 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3061 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3074 - Joinville / Congonhas JJ 3075 - Congonhas / Joinville JJ 3101 - Congonhas / Florianópolis JJ 3102 - Florianópolis / Congonhas JJ 3103 - Congonhas / Florianópolis JJ 3104 - Florianópolis / Congonhas JJ 3106 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3107 - Congonhas / Florianópolis JJ 3108 - Florianópolis / Congonhas JJ 3109 - Congonhas / Florianópolis JJ 3110 - Florianópolis / Congonhas JJ 3134 - Congonhas / Vitória JJ 3135 - Vitória / Congonhas JJ 3200 - Congonhas / Confins JJ 3201 - Confins / Congonhas JJ 3202 - Congonhas / Confins JJ 3203 - Confins / Congonhas JJ 3214 - Congonhas / Confins JJ 3219 - Confins / Congonhas JJ 3221 - Confins / Congonhas JJ 3222 - Congonhas / Confins JJ 3224 - Congonhas / Confins JJ 3225 - Confins / Congonhas JJ 3240 - Congonhas / Uberlândia JJ 3241 - Uberlândia / Congonhas JJ 3249 - Uberlândia / Congonhas JJ 3270 - Congonhas / Ribeirão Preto JJ 3271 - Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3274 - Congonhas / Ribeirão Preto JJ 3275 - Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3460 - Congonhas / Goiânia JJ 3461 - Goiânia / Congonhas JJ 3462 - Congonhas / Goiânia JJ 3463 - Goiânia / Congonhas JJ 3468 - Congonhas / Goiânia JJ 3469 - Goiânia / Congonhas JJ 3554 - Brasília / João Pessoa JJ 3555 - João Pessoa / Brasília JJ 3562 - Congonhas / Brasília JJ 3701 - Brasília / Congonhas JJ 3703 - Brasília / Congonhas JJ 3712 - Congonhas / Brasília JJ 3715 - Brasília / Congonhas JJ 3722 - Congonhas / Brasília JJ 3723 - Brasília / Congonhas JJ 3730 - Congonhas / Uberlândia JJ 3740 - Congonhas / São José do Rio Preto / Cuiabá JJ 3760 - Congonhas / Londrina JJ 3761 - Campo Grande / Congonhas JJ 3783 - Cuiabá / Congonhas JJ 3896 - Congonhas / Brasília Vôos alternados para Guarulhos: JJ 3004 - Curitiba / Congonhas JJ 3008 - Curitiba / Congonhas JJ 3039 - Congonhas / Navegantes JJ 3172 - Congonhas / Salvador JJ 3213 - Confins / Congonhas JJ 3227 - Confins / Congonhas JJ 3245 - Uberlândia / Congonhas JJ 3394 - Congonhas / Recife JJ 3395 - Recife / Congonhas JJ 3420 - Congonhas / Comandatuba / Salvador JJ 3450 - Congonhas / Porto Seguro / Salvador JJ 3452 - Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3454 - Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3455 - Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ 3457 - Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ 3459 - Salvador / Porto Seguro / Congonhas JJ 3472 - Congonhas / Fortaleza JJ 3473 - Fortaleza / Congonhas JJ 3538 - Congonhas / Belém JJ 3539 - Belém / Congonhas JJ 3702 - Congonhas / Brasília JJ 3782 - Congonhas / Cuiabá