Veja a lista dos bingos que tiveram liminar suspensa Confira os nomes dos 54 bingos que tiveram as liminares suspensas para o funcionamento em todo o País e podem ser fechados. Em São Paulo, são 45 estabelecimentos. São Paulo Bingo São Judas - Avenida Jabaquara, 2461 Bingo Circus - Avenida Ibirapuera, 2601 Bingo São Paulo - Avenida Paes de Barros, 3670 Bingo Dollar - Rua Domingos José de Barros, 301 - loja 10 Bingo Carlos Gomes - Rua Dr. Cesário da Mota, 444 - Sto André Bingo Marechal - Rua Marechal Deodoro, 793 - S. B. Campo Bingo Vitória - Rua Marechal Deodoro, 1229 - S. B. Campo Bingo Boa Sorte - Rua Amazonas, 405 - S. C. do Sul Bingo Barracão - Rua Barão de Paranapiacaba, 139 - Santos Bingo Imperial - Avenida Armando Salles de Oliveira, 2153 - Piracicaba Bingo Palace - Avenida Comendador Pereira Inácio, 361 - Sorocaba Bingo Boa Vista - Rua Inácio Luiz Pinto, 333 - Ribeirão Preto Bingo Itapetininga - Rua Padre Albuquerque, 1074 - Itapetininga Bingo Diadema - Praça Angelina de Mello, 40 - Diadema Bingo São Jorge - Rua São Jorge, 39 - Diadema Bingo Monções - Rua das Monções, 375 - Santo André Bingo Carrão - Avenida Conselheiro Carrão, 1733 Bingo Pamplona - Rua Pamplona, 1418 Bingo Augusta - Rua Augusta, 2380 Bingo Faccó - Avenida Gen. Edgar Facó, 301 Bingo Maximus - Avenida Brig. Faria Lima, 1853 Bingo Colonial - Avenida Miguel Estéfano, 1400 Bingo Imperador - Avenida Sumaré, 581 Bingo Interbingo - Avenida Interlagos, 2225 Bingo Teothônio - Rua Domingos Tarroso, 38 Bingo Clélia - Rua Aurélia, 380 e 390 Bingo República - Praça da República, 260 Bingo Angélica - Avenida Angélica, 634 Bingo Paulista - Avenida Paulista, 1217 Bingo Classe A - Praça Barão de Tietê, 115 Bingo Ceasa - Rua Dr. Gastão Vidigal, 1400 Bingo Sampa - Avenida São João, 614 Bingo Vergueiro - Rua Vergueiro, 6386 Bingo Hiper - Praça João Batista Vasquez, 57 Bingo Play Brigadeiro - Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2318 Bingo Praça - Largo São José do Belém, 199 Bingo Central Penha - Praça Oito de Setembro, 59 Bingo Metrô Tatuapé - Rua Tuiuti, 1821 Bingo Casa Verde - Rua Dr. César Castiglioni Junior, 164 Bingo Itaquera - Rua Victório Santin, 57 Bingo Big Money - Avenida São Miguel, 2253 Bingo Bom Retiro - Rua Prates, 408 Bingo Royale - Rua Amaral Gurgel, 501 - Jaú Bingo Royale (unidade II) - Rua Joaquim Floriano, 850 Bingo Jaboticabal - Jaboticabal (SP) Santa Catarina Bingo Golden - Rua São Benedito, 50 - São José Bingo Itajaí - Rua Tijucas, 55 - Itajaí Minas Gerais Bingo São Paulo - Av. Raja Gabaglia, 4055 - sala 205 - BH Bingo Uberaba Palace - Av. Leopoldino de Oliveira, 3806 - Uberaba Rio de Janeiro Bingo Barra - Av. das Américas, 2000 - anexo 3 - RJ Bingo Meyer - Rua Frederico Méier, 11 A - RJ Bingo Voluntários - Rua Voluntários da Pátria, 190 - loja A - RJ Pará Bingo Palácio - Terminal Rodoviário 4 - loja 4 Castanhal (PA)