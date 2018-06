Veja alguns jogos mais violentos e como saber a classificação Apesar de serem proibidos para menores de 18 anos, jogos violentos são muito populares entre fãs de games - seja na internet ou em consoles. A proibição, no lugar de inibir, muitas vezes incentiva e gera curiosidade em torno dos jogos. Na internet, é possível saber qual a classificação indicativa de jogos e quais são recomendados para cada idade em sites como o Entertainment Sowftware Rating Board e o Ask About Games (ambos em inglês). Confira a lista de jogos polêmicos e qual o objetivo em cada deles: