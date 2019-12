Veja as dezenas sorteadas na Mega-Sena da Virada

SÃO PAULO - O sorteio da Mega-Sena da Virada, correspondente ao concurso 2.220, ocorreu na noite desta terça-feira, 31. Veja as dezenas sorteadas: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a premiação total será de R$ 304.213.838,63. Ainda não foi divulgada a quantidade de ganhadores nem as cidades de origem das apostas vencedoras. Como o prêmio não acumula, o vencedor pode até mesmo sair de bilhetes com cinco acertos ou menos.

LEIA TAMBÉM > Toffoli vê esvaziamento de decisão do Supremo e suspende redução do DPVAT

Os valores pagos na Mega da Virada historicamente são os maiores da loteria no País. Em maio, o Estado mostrou que as maiores premiações desde que o jogo foi criado, em 1996, ocorreram em megas da virada, modalidade que foi instituída a partir de 2008. Em valores corrigidos pela inflação, o prêmio de 2014 distribuiu R$ 346 milhões para 17 ganhadores; em 2017, foram R$ 343 milhões para quatro ganhadores; e em 2018 foram R$ 308 milhões para 52 ganhadores.

No ano passado, os R$ 302 milhões foram divididos entre 52 apostadores. As apostas ocorreram em cidades do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio, Santa Catarina e São Paulo. Cada uma ficou com R$ 5,8 milhões.

Probabilidade de sorteio não varia

1. Vale a pena apostar em mais de seis dezenas?

A chance de ser sorteado se torna maior conforme maior é a aposta, contudo o valor investido também aumenta. Uma aposta com o dobro de dígitos (12), por exemplo, custa R$ 3.234, com chance de sorteio de um a cada 54.182 casos.

2. É melhor fazer aposta individual ou aderir aos bolões?

Com o mesmo valor gasto em apostas individuais, é possível concorrer mais vezes por meio de bolões. É importante, contudo, prestar atenção na quantidade de participantes para que o valor do prêmio se torne ainda atraente (o que fica mais evidente no caso da quadra e da quina, que têm premiações mais baixas).

3. Devo apostar sempre nos mesmos números ou alternar? Uma dezena que saiu várias vezes tem mais ou menos chance de ser sorteada?

Segundo o matemático Luiz Barco, a probabilidade de um número ser sorteado não tem variação. "O pessoal mistura aritmética com crendice. Todos os números têm chance igual de sair", diz o professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP).

4. É comum números serem sorteados em sequência ou vários pertencerem à mesma dezena?

As chances de saírem números seguidos são as mesmas de isso não ocorrer. Como são 60 dígitos disponíveis para apostar, isso ocorre com certa frequência.