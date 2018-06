Veja como evitar que seu filho seja alvo de pornografia infantil

SÃO PAULO - O número de operações da Polícia Federal para combater o compartilhamento de pornografia infantil bateu recorde no País. De 2014 para 2017, as ações passaram de 66 para 110, alta de 66%, segundo relatório da PF obtido pelo Estado. Apesar do crescimento, a polícia ainda não consegue chegar às pessoas que produzem o material. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos e tomem alguns cuidados para evitar o crime.

