Veja imagens do alojamento onde 30 brasileiros eram mantidos ilegalmente em Portugal

SÃO PAULO - Cerca de 30 brasileiros, entre eles crianças, foram resgatados na quinta-feira, 9, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal. Segundo o órgão, eles eram mantidos em "condições muito precárias" e a maior parte dos imigrantes estava em situação irregular.

Três pastores - dois homens e uma mulher - foram detidos na operação, acusados de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. De acordo com o SEF, a organização religiosa, que não teve o nome divulgado, seria responsável por aliciar os imigrantes e cobraria quantias em dinheiro para mantê-los no exterior.

O Estado obteve fotos do alojamento em que as vítimas eram mantidas. As imagens foram feitas por agentes do SEF durante a operação e podem ser conferidas na galeria a seguir.