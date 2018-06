Veja nomes de passageiros confirmados no voo da Air France

Havia 228 passageiros a bordo do voo 447 da Air France, que saiu do Rio de Janeiro no domingo com destino a Paris e está desaparecido desde a madrugada desta segunda-feira, 1. A Air France diz que são 58 brasileiros. Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que 52 brasileiros estavam no voo, muitos desses passageiros têm dupla nacionalidade - brasileiros com naturalidade francesa e vice-versa -, o que dificulta o trabalho de checagem na lista de passageiros, que está sendo feito com ajuda da Polícia Federal.

De acordo com a companhia francesa, estavam a bordo 61 franceses, 58 brasileiros, 26 alemães, nove chineses, nove italianos, seis suíços, cinco britânicos, cinco libaneses, quatro húngaros, três irlandeses, três noruegueses, três eslovacos, dois norte-americanos, dois espanhóis, dois marroquinos, dois poloneses, um argentino, um austríaco, um belga, um canadense, um croata, um dinamarquês, um holandês, um estoniano, um filipino, um islandês, um gambiano, um romeno, um russo, um sul-africano, um sueco e um turco.

Veja a seguir a relação dos nomes já confirmados:

Juliana de Aquino, de 29 anos, cantora

Otávio Augusto Antunes, professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Izabela Furtado Kestler, do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, da Faculdade de Letras, da UFRJ

Adriana Francisco Siujs, jornalista que trabalhava na assessoria da presidência da Petrobras

Deise Possamai, fiscal da Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina

Luís Cláudio Monlevade, de 48 anos, gerente de Qualidade da empresa Saint-Gobain Canalização

Ana Carolina Rodrigues, brasileira, 28 anos, pesquisadora da ONG Viva Rio

Andrés Suárez Montes, espanhol, 38 anos, engenheiro

Cristine Pieraerts, francesa, funcionária da Michelin França

Erich Heine, presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), casado, pai de três filhos

Gianbattista Lenzi, italiano, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Luigi Zortea, prefeito da pequena cidade de Canal San Bovo, situada na província de Trento. Ele também é membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Luiz Roberto Anastácio, brasileiro, 50 anos, presidente da Michelin América do Sul

Marcelo Parente, brasileiro, 38 anos, chefe de gabinete do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes.

Sua esposa - cujo nome ainda não foi divulgado - também estava no voo

Pablo Gabriel Dreyfus, argentino radicado no Brasil, 38 anos, pesquisador da ONG Viva Rio

Pedro Luiz de Orleans e Bragança, brasileiro, 26 anos, quarto na linha sucessória do trono do Brasil

Roberto Corrêa Chem, 65 anos, diretor do Banco de Peles e do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre,brasileiro

Vera Chem, brasileira, 63 anos, psicóloga

Letícia Chem, 36 anos, brasileira

Rino Zandonai, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Silvio Barbato, brasileiro, ex-diretor musical da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e da orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasília

Leonardo Veloso Dardengo, oceanógrafo, 32 anos