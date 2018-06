Veja números sorteados da Mega Sena, maior prêmio de 2007

Dois apostadores - um de Rondônia e outro de Santa Catarina - vão dividir o prêmio milionário da Mega Sena: R$ 54 milhões. As seis dezenas sorteadas neste sábado, 1º, foram 03 - 04 - 08 - 30 - 45 - 54. Este é o maior prêmio do ano e o segundo maior da história da loteria, que foi criada em março de 2006. O sorteio foi realizado na noite deste sábado na cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Caso o vencedor decida investir o dinheiro na poupança, vai ganhar R$ 4,4 milhões a cada ano, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio. Apenas no primeiro mês de aplicação, renderia cerca de R$ 327 mil. O maior prêmio da história ainda pertence ao concurso 188, realizado no dia 10 de outubro de 1999. Um apostador de Salvador, na Bahia, ganhou sozinho R$ 64,9 milhões. Do primeiro concurso até hoje, a Mega Sena já premiou 249 ganhadores na faixa principal. São Paulo lidera o ranking com 67 prêmios, seguido por Minas Gerais, com 27; Rio de Janeiro, com 23; Paraná, com 21; Rio Grande do Sul, com 14; e Bahia, com 12. A Caixa sorteou ainda as dezenas da Quina: 34 - 35 - 40 - 48 - 49; e da Lotomania: 05 - 13 - 15 - 16 - 18 - 24 - 27 - 33 - 36 - 39 - 40 - 46 - 49 - 50 - 60 - 61 - 76 - 83 - 90 - 94