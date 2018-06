Veja o que abre e o que fecha na capital durante o feriado Na terça-feira, 1º, vários serviços da capital paulista terão seus horários alterados ou deixarão de funcionar devido ao feriado do Dia do Trabalho. Alguns também funcionarão em horários diferenciados no fim de semana e na segunda-feira, 30. Veja abaixo quais serão as mudanças: Bancos Os bancos não vão funcionar na terça-feira, 1º de maio, mas terão expediente normal na véspera do feriado, segunda-feira, 30. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) os consumidores podem pagar contas com vencimento no dia 1º, sem incidência de multa, na quarta-feira, 2. Caixas eletrônicos e redes de auto-atendimento são opções para saques e outras operações. Outra opção é agendar o pagamento ou usar lotéricas e agências do Correio. Correios A agência do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, será a única a funcionar na terça-feira, 1º, com atendimento das 7h30 às 22h30. Na segunda-feira, 30, véspera de feriado, as agências funcionam normalmente. Poupatempo e Procon Os postos do Poupatempo e do Procon vão ficar fechados na terça-feira, 1º. No sábado, 28, os postos do Procon nos Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera funcionarão das 7 horas às 13 horas; na segunda-feira, 30, atendimento entre 7 e 19 horas, sendo que na quarta-feira, 2, o expediente volta ao horário normal. O atendimento telefônico do Procon (pelo telefone 151) e o sistema de cadastro e pesquisa (3824-0446), não vão funcionar na segunda e na terça-feira, dias 30 de abril e 1º de maio. CPTM Por conta do feriado de terça-feira, a CPTM vai aumentar o intervalo entre os trens e as operações vão seguir o esquema de domingo. No sábado e na segunda, a circulação não terá mudanças e deve respeitar os esquemas de horário de pico - entre 5 e 8 horas e das 17 horas às 20 horas. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e Ouvidoria vão funcionar apenas com secretária eletrônica, sendo que quem entrar em contato deverá deixar os dados para que a CPTM possa responder as reclamações e pedidos. Ficarão fechados os serviços de achados e perdidos, credenciamento de passes escolares e postos de atendimento. Metrô A partir desta sexta-feira, o Metrô implanta um esquema especial de operação para atender os passageiros que deixarão a capital pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho. Para facilitar o acesso aos terminais, a oferta de trens em circulação será reforçada durante os horários de maior movimento nas Linhas 1- Azul e 3- Vermelha. No sábado e domingo as linhas do Metrô funcionarão normalmente. As frotas em circulação não sofrerão alterações. Já na segunda-feira o Metrô terá sua frota máxima de trens em circulação em todas as linhas. Na terça-feira, quando ocorrerá evento em comemoração ao Dia do Trabalho, no trecho entre a Avenida São João e a Avenida Ipiranga, o Metrô também preparou um esquema diferenciado de operação para atender os trabalhadores. Além de aumentar a frota de trens em operação, será reforçado o quadro de funcionários nas estações. A Linha 5 permanecerá fechada durante o feriado. Na quarta-feira, para facilitar o retorno dos paulistanos, o Metrô irá antecipar o horário de funcionamento das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. As linhas 1 e 3 começarão a atender o público a partir das 4 horas e a Linha 2 iniciará a sua operação às 4h30. Já a Linha 5-Lilás reabrirá para o público às 4h40. Subprefeituras As praças de atendimento das subprefeituras da cidade vão fechar tanto na segunda-feira, 30, quanto na terça-feira, 1º, já que é ponto facultativo nas repartições públicas do município de São Paulo. Lazer Todos os parques da cidade vão ficar abertos tanto na segunda, dia 30, quanto na terça, 1º. A exceção é o Parque da Luz, que fica fechado na segunda. Os CEUs vão ficar abertos para atividades de lazer durante o feriado. Todas as bibliotecas municipais vão ficar fechadas tanto na segunda quanto na terça-feira. O Centro Cultural São Paulo, na região central da cidade, vai ficar aberto e tem programação normal na terça. Mercados Na segunda, os mercados municipais vão funcionar normalmente. Na terça, dia 1º, ficam abertos até às 13 horas. As exceções são os mercados de Santo Amaro, Lapa, Pinheiros, São Miguel e Kinjo Yamato, que ficarão fechados. Sacolões e feiras livres funcionam em seus horários normais. Hospitais Os 15 hospitais municipais e os 17 prontos-socorros funcionam em regime de plantão na segunda e na terça. As unidades de Assistência Média Ambulatorial (AMAs) funcionam das 7 horas às 19 horas, com exceção de Parelheiros, Sacomã e Alexandre Zaio, que ficarão em esquema de plantão. Este texto foi alterado às 18h31 para acréscimo de informações.