Veja o que abre e o que fecha no feriado de Carnaval em SP

No feriado de Carnaval, alguns serviços da capital paulista vão ter os horários alterados. Os bancos ficarão fechados para atendimento ao público nos dias 04 e 05 de fevereiro, reabrindo para atendimento a partir das 12h do dia 06 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que vencerem nos dias 04 e 05 de fevereiro poderão ser pagos no próximo dia útil - 06 de fevereiro -, sem incidência de multa. Os tributos, normalmente, já estão com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais). O rodízio de carros estará suspenso na segunda e na terça-feira também. As Unidades Básicas de Saúde não vão funcionar. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado. Segunda e terça-feira Rodízio: suspenso Bancos: fecham Poupatempo: fecha Procon: fecha Correio: fecha Feiras livres: abrem Hospitais: abrem UBS: fecham AMA: abrem Parques: abrem (exceto Parque da Luz, que fecha na segunda) Bibliotecas: fecham CEUs: abrem Mercados: fecham (abrem na segunda-feira Central Leste - só no atacado -, Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros, Pirituba, Santo Amaro e São Miguel; na terça-feira funcionam o Central Leste, Kinjo Yamato (até as 13 horas), Paulistano (só atacado), Penha, Sapopemba e Vila Formosa. Sacolões: fecham (exceto Bela Vista, Butantã e Lapa. O sacolão de Cidade Tiradentes abre das 8 às 11 horas na segunda-feira. Na terça, o Jaguaré abre das 6h30 às 10 horas)