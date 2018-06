Veja os nomes confirmados dos passageiros do voo 447

O Airbus que fazia o voo 447 da Air France, que saiu do Rio de Janeiro no domingo com destino a Paris levava 228 passageiros. O avião está desaparecido desde a madrugada da segunda-feira, 1. A Air France diz que são 58 brasileiros. Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que 52 brasileiros estavam no voo, muitos desses passageiros têm dupla nacionalidade - brasileiros com naturalidade francesa e vice-versa -, o que dificulta o trabalho de checagem na lista de passageiros, que está sendo feito com ajuda da Polícia Federal.

De acordo com a companhia francesa, estavam a bordo 61 franceses, 58 brasileiros, 26 alemães, nove chineses, nove italianos, seis suíços, cinco britânicos, cinco libaneses, quatro húngaros, três irlandeses, três noruegueses, três eslovacos, dois norte-americanos, dois espanhóis, dois marroquinos, dois poloneses, um argentino, um austríaco, um belga, um canadense, um croata, um dinamarquês, um holandês, um estoniano, um filipino, um islandês, um gambiano, um romeno, um russo, um sul-africano, um sueco e um turco.

Veja a seguir a relação dos nomes dos passageiros confirmados:

Adriana Francisco Siujs, jornalista que trabalhava na assessoria da presidência da Petrobras

Aisling Butler, 26, irlandês

Andrés Suárez Montes, espanhol, 38 anos, engenheiro

Ana Carolina Rodrigues, brasileira, 28 anos, pesquisadora da ONG Viva Rio

Anne Harris, americana

Antonio Augusto Gueiros, de 46 anos, diretor da Michelin América do Sul

Arthur Coakley, 61, britânico, engenheiro

Bianca Machado Cotta, médica

Brad Clemes, 49, canadense

Carlos Eduardo Macário de Melo, advogado

Cristine Pieraerts, francesa, funcionária da Michelin França

Deise Possamai, fiscal da Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina

Eduardo César Moreno , gerente da Petrobras no Irã

Eithne Walls, 29, da Irlanda, médica

Erich Heine, presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), casado, pai de três filhos

Francisco Eudes Mesquita Valle, marido de Maria de Fátima e pai de Paulo Valle Brito

Giovanni Batista Lenzi, italiano, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Harald Maximillian Winner , iria à Alemanha para providenciar documentos para se casar no Brasil

Hilton Jadir Silveira Souza, 50 anos, era engenheiro da Petrobras

Izabela Maria Furtado Kestler , professora do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, da Faculdade de Letras, da UFRJ

Jane Deasy, 27, irlandesa, médica

João Marques da Silva Filho, de 67 anos, gerente do Estaleiro Atlântico Sul, em Recife

José Roberto Gomes, 50 anos, professor da PUC-Rio

José Ronnel Amorim , 35 anos, dentista, morava em Londres

Juliana de Aquino, de 29 anos, cantora

Leonardo Veloso Dardengo, oceanógrafo, 32 anos

Letícia Chem, 36 anos, brasileira, gerente de roaming internacional da operadora Oi

Lucas Gagriano Juca, brasileiro, tripulante

Luciana Sebá, psicóloga, neta de Roched Sebá, ex-diretor do Instituto Vital Brazil

Luigi Zortea , prefeito da pequena cidade de Canal San Bovo, situada na província de Trento. Ele também é membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Luís Cláudio Monlevade, de 48 anos, gerente de Qualidade da empresa Saint-Gobain Canalização

Luiz Roberto Anastácio , brasileiro, 50 anos, presidente da Michelin América do Sul

Marcela Marques Pellizzon, 29 anos, duncionária de uma empresa Norueguesa, estava no Rio a serviço.

Marcelo Parente, brasileiro, 38 anos, chefe de gabinete do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes.

Esposa de Parente - cujo nome ainda não foi divulgado - também estava no voo

Marco Mendonça, diretor da área de manganês e ligas da Companhia Vale, tinha dois filhos

Maria de Fátima Valle, arquiteta e mãe de Paulo Valle Brito

Michael Harris, americano, geólogo

Nelson Marinho Filho , 40 anos mecânico de engrenagem seguia para Angola e faria uma escala em Paris

Octávio Augusto Antunes, professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pablo Gabriel Dreyfus, argentino radicado no Brasil, 38 anos, pesquisador da ONG Viva Rio

Patrícia Nazareth Ceva Antunes , esposa do professor Octavio Augusto Ceva Antunes, da UFRJ

Paulo Valle Brito, empresário e marido de Luciana Sebá

Pedro Luiz de Orleans e Bragança, brasileiro, 26 anos, quarto na linha sucessória do trono do Brasil

Rino Zandonai, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Roberto Corrêa Chem, 65 anos, diretor do Banco de Peles e do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre,brasileiro

Silvio Barbato, brasileiro, ex-diretor musical da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e da orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasília

Valnilza Betler, 44 anos, casada com um alemão e moradora de Munique

Vera Chem, brasileira, 63 anos, psicóloga

Zoran Markovic, 45, croata

Atualizada às 4h15 para acréscimo de informações