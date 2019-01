Veja os números da Mega da Virada

SÃO PAULO - A Mega da Virada, que completou dez anos, sorteou suas seis dezenas do concurso 2.110 na noite desta segunda-feira, 31. Os números são: 05, 10, 12, 18, 25 e 33. Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação do concurso chegou a R$ 302.536.382,66. Na edição deste ano, o prêmio foi dividido entre 52 apostadores. Cada um deles vai receber R$ 5,8 milhões.

Os jogos puderam ser feitos até as 16 horas deste domingo por R$ 3,50, valor da aposta simples. Pela primeira vez, as apostas da Mega da Virada também puderam ser feitas pela internet. Como o prêmio não acumula, o vencedor pode sair de bilhetes com cinco acertos ou menos. Até o momento a Caixa Econômica não divulgou os ganhadores e nem a arrecadação total do concurso.

Para se ter uma ideia do "tamanho" da Mega deste ano, se o prêmio fosse pago em notas de R$ 50, o peso total seria de 4 toneladas. Se as notas fossem dispostas lado a lado, o percurso seria de 630 km.

"Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1 milhão em rendimentos mensais, valor suficiente para comprar um carro popular por dia. Ou, se preferir, pode comprar 140 apartamentos de R$ 2 milhões cada, ou ainda uma frota de mais de 37 helicópteros", afirmou a Caixa, em nota.

Histórico.

No ano passado, a Mega da Virada bateu recorde com premiação de R$ 306,7 milhões, a maior cifra da história. Houve 17 apostas ganhadoras em 13 cidades diferentes. Quatro dos vencedores apostaram em São Paulo (SP), dois em Guarulhos (SP) e os demais no Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Belém (PA), Brusque (SC), São João do Triunfo (PR), Rio Azul (PR), Cruz das Almas (BA), Prado (BA), Uruçuba (BA), Carmo do Cajuru (MG) e Contagem (MG).

Uma curiosidade de 2017 é que três bilhetes premiados eram do mesmo apostador. O sortudo marcou as dezenas em casa lotérica em Parelheiros, no extremo da zona sul de São Paulo. Na ocasião, a arrecadação da Caixa foi de R$ 890.947.368,50.

Já na edição de 2016, seis apostas venceram a Mega da Virada. Os bilhetes sorteados eram de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).