Veja os números sorteados na Mega-Sena deste sábado Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 1082 da Mega-Sena neste sábado, 13. O prêmio previsto era de R$ 20 milhões. Para o próximo concurso, que será realizado no dia 17 de junho, o prêmio previsto é de R$ 23 milhões. 63 apostadores acertaram a Quina e vão receber R$ 28.937,66. Outros 5.460 fizeram a Quadra e vão receber R$ 476,99.