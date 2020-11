Veja outros casos de agressões a negros no Brasil neste ano

Nos últimos meses, três casos de agressão e ameaças a negros ocuparam o noticiário. Primeira negra eleita vereadora na cidade de Joinville (SC), Ana Lucia Martins (PT) foi alvo de ataques racistas nas redes sociais. Através de um perfil falso, pessoas que se dizem membros de uma denominada “juventude hitlerista” publicaram mensagens de ódio e com ameaças de morte. “Agora só falta a gente m4t4r el4 e entrar o suplente que é branco (sic)”, dizia uma das mensagens. Ela registrou boletim de ocorrência.

No dia 4 de outubro, o publicitário Robson Vieira, de 33 anos, foi agredido com socos e chutes por três homens enquanto passeava com o seu cachorro na Rua Martins Fontes, na Consolação, região central de São Paulo. A agressão foi filmada por moradores de um dos prédios vizinhos e as imagens ganharam repercussão, com pedidos de punição aos agressores. Eles foram detidos, mas liberados após registro da ocorrência na delegacia.

Robson afirmou em rede social que o motivo da agressão foi o fato de ser gay e negro. "Eu estava passeando na rua e eles começaram a me insultar me chamando de negro safado e vieram para cima de mim", diz.

No Rio de Janeiro, o jovem Matheus Fernandes, de 18 anos, foi ao shopping para trocar um relógio que daria de presente ao pai. Entregador de comida por aplicativo, ele foi rendido e ameaçado por dois homens que se identificaram como policiais enquanto aguardava atendimento em uma loja do Ilha Plaza Shopping, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), em 6 de agosto.

“Eles tiraram foto minha, e eu senti que tinha alguma coisa errada”, contou o entregador em um vídeo divulgado pelas redes sociais. “Eles vieram falar que eu era suspeito de furto, porque estava com um relógio, mesmo tendo a etiqueta e a nota fiscal. Aí disseram que eu sou suspeito de furto, e começaram a me segurar, empurrar, balançar. Quando menos esperei, o rapaz da camiseta vermelha me deu uma banda, sacou a pistola pra cima de mim, botou a pistola aqui (aponta a cabeça), pensei que ele ia me matar. Eu comecei a gritar, para ver se alguém que me conhecia tomava alguma providência".

Tortura. Em 2019, um jovem negro de 17 anos foi chicoteado por cerca de 40 minutos porque furtou uma barra de chocolate em um supermercado da zona sul de São Paulo. No mesmo estabelecimento, uma mulher negra denunciou uma abordagem de seguranças ocorrida em abril de 2019, que a fez ‘imaginar estar sendo assaltada’. O Supermercado Ricoy afirmou em nota que não compactuava com qualquer tipo de discriminação ou violação de direitos humanos.