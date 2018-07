Velejador alemão é assassinado na Bahia Dois assaltantes mataram a facadas o velejador alemão Heiko Kleifges, de 42 anos, dentro de sua embarcação que estava ancorada na Baía de Iguape, no município de Maragogipe, Recôncavo Baiano. O crime ocorreu no final da tarde de ontem e o corpo do velejador foi levado hoje para o Instituto Médico de Legal (IML) de Salvador, de onde deverá ser transladado para a Alemanha. A principal testemunha do crime é a namorada de Kleifges, a francesa Agne Raymonde que foi ouvida na capital baiana pelo delegado Jacinto Alberto. Segundo Agne, os dois homens se aproximaram do veleiro numa pequena embarcação e pediram água. Quando Kleifges foi pegar uma garrafa os bandidos tentaram imobilizá-lo com uma faca. O alemão reagiu, entrou em luta corporal com os assaltantes, mas acabou sendo atingido com uma facada na veia femoral da perna. Os bandidos fugiram após ouvirem os gritos de Agne pedindo ajuda. Apesar de ser socorrido por pescadores, Kleifges não resistiu e morreu antes de ser medicado no hospital municipal. De acordo com o depoimento da francesa à polícia, Kleifges estava no Brasil havia três anos e morava no seu barco. A polícia baiana não tem pistas sobre o paradeiro dos assassinos. Em dezembro de 2001, o velejador neozelandês Peter Blake também foi assassinado em Macapá, no Amapá, após reagir a um assalto ao seu barco (veja notícias abaixo).