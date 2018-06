Velha novela, novos atores Há 22 anos, nos estertores do governo Sarney, fazia espetacular sucesso a novela Vale Tudo, de Gilberto Braga, que expressava os sentimentos mais profundos do País naquele momento, com a inflação desenfreada, a fraude do Plano Cruzado, a moratória humilhante, o desastre administrativo, a corrupção generalizada e impune. Maria de Fátima e Odete Roitman eram odiadas como símbolos nacionais da arrogância, da mentira, do cinismo e da maldade.