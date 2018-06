Velhos amigos Eternizados por James Dean, os óculos ?Way Farer?, da Ray Ban, voltaram às ruas. Na DAX do Bourbon Pompeia, as armações com lentes escuras aparecem em várias cores e podem ser dobráveis ou não. Custam a partir de R$ 650. O modelo para lentes com grau custa a partir de R$ 500. A marca acaba de lançar a linha ?Jackie Ohh?. As armações, também confeccionadas em diferentes tons, valem R$ 625. A loja exibe ainda modelos com assinatura de estilistas. Há exemplares Emilio Pucci, Marc Jacobs e Tom Ford. Bourbon Pompeia. 3673-3335.