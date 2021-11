Velório de Marília Mendonça será neste sábado em Goiânia e aberto ao público

O velório da cantora Marília Mendonça será realizado neste sábado, 6, a partir das 8 horas, no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás. A notícia foi confirmada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM), nas redes sociais. O político disse ainda que o público poderá se despedir da artista.

“Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local”, escreveu. A capacidade máxima do local é de 11 mil pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, o enterro está previsto para acontecer às 17h30.

Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 6, 2021

Além disso, Caiado declarou luto de três dias oficiais no Estado. Nascida em Cristianópolis, interior de Goiás, a sertaneja construiu parte da carreira musical em Goiânia, local em que até hoje concentra boa parte dos fãs mais fiéis.

Marília morreu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira próximo ao município de Caratinga, interior de Minas Gerais. A artista faria show neste município.

Além da artista, o produtor Henrique Ribeiro, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, que também era seu tio, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.