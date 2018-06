Venda pode gerar R$ 12 bilhões no mercado paulistano

O volume de novos títulos para a zona oeste pode movimentar pelo menos R$ 12 bilhões no mercado imobiliário paulistano, se for considerado o valor médio do metro quadrado hoje nos bairros da Lapa (R$ 7.012) e da Barra Funda (R$ 6.540).

Pela regra da revisão da Operação Urbana Água Branca, pelo menos 5% desse montante movimentado deverá ser revertido em melhorias para a população. Mas não foi isso o que aconteceu em 17 anos de operação. Os R$ 100 milhões arrecadados com os 19 empreendimentos que já construíram acima do permitido na região serão aplicados em uma obra antienchente sem data para sair do papel.

A Prefeitura diz que prioriza as obras de drenagem dos Córregos Água Preta e Sumaré – ambas estão em fase final de licitação. A gestão ainda afirma que vai criar áreas verdes associadas a um sistema de drenagem.