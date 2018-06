Vendas de carros crescem 17,5% em fevereiro, diz Fenabrave Os números da indústria automobilística brasileiro continuam positivos. As vendas de veículos automotores em fevereiro deste ano cresceram 17,5% sobre o mesmo mês de 2006, de acordo com dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No total, foram vendidos 258.385 veículos no mês passado, contra 219.905 no mesmo período de 2007. Na comparação com janeiro de 2007 (quando foram comercializadas 278.073 unidades), as vendas mostraram um recuo de 7,08%, índice considerado normal por conta da menor quantidade de dias úteis em fevereiro. No acumulado do ano, o varejo absorveu 536.458 veículos, contra 450.400 unidades no mesmo intervalo de 2007, uma alta de 19,11%. Os números levam em conta as informações de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários.