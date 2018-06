Vendaval arranca telhados em Uruguaiana Um temporal de verão, com ventos de até cem quilômetros por hora, destelhou cinco casas e derrubou árvores e postes em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, a 640 quilômetros de Porto Alegre, na madrugada deste sábado. Na BR-472, que liga o município a Itaqui, um caminhão bateu num tronco caído sobre a pista. O motorista sofreu ferimentos leves. Em toda a cidade, cerca de 1,5 mil residências ficaram sem energia elétrica durante a manhã. As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de pancadas fortes de chuva durante o final de semana em todo o Rio Grande do Sul.