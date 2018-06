Vendaval danifica 1,5 mil casas no RS e fere 14 no PR Uma série de vendavais danificou cerca de 1,5 mil casas em diversas regiões do Rio Grande do Sul entre a tarde de segunda-feira e a madrugada de ontem. A situação mais grave é a de Itaara, município de 5 mil habitantes localizado na região central do Estado, a 320 km de Porto Alegre, onde cerca de mil residências tiveram seus telhados furados por pedras de granizo do tamanho de laranjas ou parcialmente arrancados por rajadas de vento de 70 km/h.