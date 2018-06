Vendaval deixa 11 feridos no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Um forte temporal acompanhado de ventos que chegaram a 100 km/h atingiram as Cidades de Canela e Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul, no fim da noite desta quarta-feira, 21.

Segundo a Defesa Civil estadual, cerca de 100 residências foram destelhadas pelo vendaval, que chegou por volta das 21 horas e teve duração de um minuto, deixando 11 feridos leves em Canela, a cidade mais afetada.

Galeria de Foto

Energia

Por conta do vendaval, cerca de três mil moradores de Canela ficaram sem energia elétrica. De acordo com a Rio Grande Energia (RGE), equipes continuam nesta quinta-feira os trabalhos de reconstrução da rede de energia, afetada principalmente pela queda de árvores e galhos na fiação. Não há previsão para o restabelecimento da luz.