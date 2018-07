Vendaval deixa 500 mil sem luz no Rio Fortes ventos derrubaram três torres de energia da Cerj, companhia que atende parte do Estado do Rio, e deixaram mais de 500 mil pessoas sem luz por cerca de 20 horas. O vendaval atingiu o Estado no fim da noite de ontem, trazendo chuva e provocando alagamentos em alguns bairros da capital. De acordo com a Cerj, 14 municípios das regiões Norte e Nordeste do Estado foram atingidos pela falta de luz. No início da noite, a companhia começou a montar torres de emergência e preparava-se para reiniciar as operações nas linhas de transmissão, restabelecendo o fornecimento de energia na região.