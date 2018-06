Vendaval destelha casas no litoral Norte de SP Um vendaval derrubou árvores e desabrigou dezenas de moradores de Maresias, no litoral Norte de São Paulo. Algumas casas foram destelhadas e outras atingidas pelos troncos, mas ninguém se feriu. Nesta quarta-feira, os ventos podem causar ondas de até quatro metros naquela região. mas a intensidade será menor em relação aos últimos dias. A Capitania dos Portos emitiu aviso para que os pescadores evitem entrar no mar.