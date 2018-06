Vendedor socorre vítima e a pede em casamento

Atualizada às 18h40

FRANCA - Um grave acidente de trânsito ocorrido há quatro meses foi o ponto de partida para uma inacreditável história de amor. Após capotar o carro, Magna Sousa Carrijo, de 48 anos, foi socorrida pelo vendedor Nilton Natalino Neves, de 47 anos, e pedida em casamento ainda no hospital. "Só pode ser coisa do destino. Foi paixão à primeira vista", conta Neves.

Magna dirigia pela BR-364, em Mato Grosso, quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. O carro ficou destruído, com as portas travadas e a motorista consciente no interior. O vendedor, que mora em Ribeirão Preto (SP) e também faz transporte de pneus, passava pela região quando viu o acidente e parou seu veículo para socorrer a vítima.

Neves conta que o acidente foi assustador, pois o carro atravessou a pista e bateu em uma árvore antes de capotar. Ele afirma que se apaixonou quando olhou a Magna através do para-brisa. Ficou o tempo todo segurando a sua mão, para reconfortá-la, e a acompanhou até o hospital, a 80 quilômetros de distância, onde a pediu em casamento.

Magna conta que no início achou tudo muito estranho, mas começou a achar que poderia ser sério depois que ele ligou para saber como ela estava e os dois marcaram de se encontrar.

Percursos. A história teve outras coincidências. Neves conta que fez um percurso diferente naquele dia porque seu caminhão havia quebrado, atrasando a viagem. Já Magna, que é de Rio Verde (GO), diz que não costuma viajar sozinha, mas justamente naquele dia resolvera visitar amigos a 500 quilômetros de distância.

Os dois estão morando juntos em Ribeirão Preto, para onde Magna se mudou recentemente. Já recuperada do acidente, ela garante que está muito feliz ao lado do homem que lhe salvou. Noivos, eles esperam oficializar a união neste ano. "Graças a Deus deu tudo certo. Tenho certeza que seremos muito felizes."