Ventania foi prevista 48h antes As rajadas de vento de até 80km/h que atingiram São Paulo foram previstas com 48 horas de antecedência pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O aviso foi encaminhado à Secretaria Nacional de Defesa Civil, responsável pelos alertas de mudanças de tempo enviados para todos os Estados, segundo informa o meteorologista Gustavo Escobar. ''O tempo severo, como chamamos o vento forte acompanhado de queda de granizo, que ocorreu na capital e em cidades como Campinas, Franca e São José dos Campos (no interior paulista), não tem nada de anômalo. É perfeitamente normal na mudança de estação - da primavera para o verão - e no início do outono. É tão normal que pode ser previsto com antecedência", explicou o meteorologista. Segundo ele, fenômenos desse tipo são de curta duração, mas provocam grande impacto. Essas rajadas ocorrem quando há forte instabilidade atmosférica, com a formação de nuvens pesadas, as cúmulos-nimbos, em que os ventos se movimentam no sentido vertical. FRASES André Graziano Coordenador das Áreas Verdes da Secretaria das Subprefeituras "Até este ano, tinha dado excelentes resultados a poda preventiva. Agora, todos os números ficaram embaralhados. Os temporais acabaram com a logística de prevenção" Nivaldo Prado Supervisor de Áreas Verdes da Sub de Santo Amaro ''Muitas dessas árvores estavam sadias, mas o vento foi muito forte''