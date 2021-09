Ventania no Rio causa estragos e interdita Ponte Rio-Niterói

RIO - Ventos de até 77,8 km/h causaram estragos e problemas no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 21. Houve problemas no transporte, queda de árvores e falta de luz na cidade, que entrou em estágio de mobilização – o segundo nível em uma escala de cinco, que indica risco de ocorrências de grande impacto à cidade – às 15h20. Essa situação permanecia às 20h30.

A ventania atingiu todas as regiões da cidade – a maior velocidade do vento, de 77,8 km/h, foi registrada no Forte de Copacabana, na zona sul. Por conta do vento, a Ponte Rio-Niterói ficou interditada ao trânsito de veículos durante 20 minutos, entre 14h40 e 15h.

A circulação dos trens da Supervia foi interrompida por volta das 15h nos ramais Japeri, Santa Cruz, Belford Roxo e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim, e só começou a ser retomada às 17h20.

Pelo menos 51 árvores caíram, causando estragos – algumas caíram sobre carros, sem ferir motoristas – e queda de energia em vários bairros. Às 19h45, 23 árvores ainda estavam sendo retiradas pela prefeitura. Foram registradas pelo menos 12 interrupções do fornecimento de eletricidade na cidade.