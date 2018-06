Ventos e fortes chuvas atingem 20 municípios no Paraná e deixam 400 mil sem luz

CURITIBA - A ventania e as fortes chuvas que caíram durante a madrugada desta quinta-feira, 27, atingiram ao menos 20 municípios do Paraná. Os ventos, que chegaram a até 107 quilômetros por hora, afetaram 3.005 pessoas em 745 casa, de acordo com relatório da Defesa Civil do Estado, divulgado às 18 horas. Estima-se que 400 mil pessoas tenham ficado sem luz, segundo a Copel, estatal responsável pela energia elétrica.

A cidade de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, foi a mais atingida, com 1,2 mil pessoas afetadas. Em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, 108 casas foram prejudicadas e 400 pessoas, afetadas.

Um jovem de 20 anos ficou ferido ao ser atingido por uma placa de publicidade, em Guarapuava, e foi atendido em um hospital local. Não houve registro de mortes.