Verba da Câmara pagou sala do marido A deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) usou R$ 1.120,74 da Câmara dos Deputados para pagar despesas de uma sala que pertence ao marido, Manoel Neto. Segundo o site da Câmara, o gasto foi com "manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar". O imóvel (sala comercial em nome da Ideias Mult Service Publicidades e Veículos Ltda.) está fechado e nada funciona no local. Segundo a assessoria da deputada, a sala foi cedida para uso de escritório parlamentar e não há irregularidades.