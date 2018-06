Vereador de SP quer carnaval em data fixa Inspirado na polêmica levantada pelo setor do turismo do Rio, o vereador Antônio Goulart (PMDB-SP) protocolou na quinta-feira projeto de lei na Câmara Municipal para fixar em março a data do carnaval. Ele diz que a festa em fevereiro gera prejuízos para as escolas e para o turismo da cidade.