Vereador do Guarujá é morto com 8 tiros O vereador do Guarujá Ernesto Pereira, 38 anos, do Partido Trabalhista Nacional (PTN), foi morto ontem por volta das 21h quando chegava em sua casa, no bairro da Enseada. Uma testemunha ouviu ouviu vários disparos e logo em seguida viu um motoqueiro passar em alta velocidade. Policiais militares foram até o local e encontraram Pereira já morto, com pelo menos 8 tiros, dentro de um Golf preto. A testemunha não anotou a placa, modelo ou cor da moto que passou em alta velocidade e a polícia está procurando pistas. Trabalhos de perícia ainda estão sendo realizados, mas a princípio nada foi levado de Ernesto, que morreu com tiros de pistola calibre 380. Segundo a polícia, ainda é cedo para se levantar a causa da morte do vereador.