Vereador é afastado do cargo ao deixar prisão Dois dias após deixar a prisão, o vereador de Londrina Joel Garcia (PDT) foi afastado do cargo ontem, por determinação do juiz da 3.ª Vara Cível de Londrina, Rafael Vieira de Vasconcelos. Sob a acusação de constranger testemunhas - por conta de investigação de contratação de suposta funcionária fantasma - ele ficou preso por 54 dias. Garcia alega que as denúncias contra ele são apenas para denegrir sua imagem.