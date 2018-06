O vereador Siriaco Silva Gomes (PMDB), presidente da Câmara Municipal de Amaturá (AM), foi detido ontem em um porto de Manaus com pelo menos R$ 50 mil em notas de R$ 10, além de carteiras de identidade, uma lista com diversos nomes e valores relacionados. O caso deverá ser investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para onde foi encaminhado o dinheiro .