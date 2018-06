Vereador é morto por adolescente no Paraná A polícia de Francisco Alves, a cerca de 670 quilômetros de Curitiba, no noroeste do Paraná, está à procura do adolescente F.R.A., de 15 anos, acusado de ter matado o vereador Nilson Saldeira (PSC), de 41 anos, no início da tarde de ontem. O vereador, que morava sozinho, foi morto com duas facadas, e foi sepultado hoje. Saldeira estava cumprindo seu quarto mandato no Legislativo. Segundo o delegado de Francisco Alves, Sidney Paiva, o vereador tinha levado algumas pessoas para assistir ao jogo da Copa do Mundo em sua casa e para participar de um almoço. O adolescente não era convidado, mas mesmo assim foi admitido. Depois do almoço, todos foram embora, pois Saldeira tinha compromissos fora. Apenas F.R.A. permaneceu. Quando o vereador fechava uma janela, foi atingido na nuca com um golpe de madeira desferido pelo adolescente. Algumas pessoas que estavam do lado de fora viram e pediram socorro. Mas logo depois Saldeira saiu de casa, já ferido com uma facada na axila esquerda e no pescoço. Ele chegou sem vida ao hospital. Segundo testemunhas, não houve nenhuma discussão. O adolescente já teve cinco passagens pela polícia, em razão de lesões corporais.