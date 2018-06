Vereador é suspeito de agredir porteiro durante festa no Rio

SÃO PAULO - O vereador Luiz Carlos Gallo, do PDT do Rio, se envolveu em uma briga no sábado, 15, durante uma festa de aniversário em um prédio no bairro de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro.

A confusão teria começado depois que vizinhos reclamaram do som alto da festa após às 22 horas. O vereador, que comemorava o aniversário do neto, não gostou das reclamações e agrediu o porteiro.

A síndica do prédio foi agredida por uma das convidadas da festa e registrou queixa por lesão corporal no 77º Distrito Policial, em Icaraí.

De acordo com a Polícia Civil, as imagens do circuito interno serão analisadas. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.