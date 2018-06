Vereadora pede CPI para apurar desvio de verba A transferência de verbas dos programas sociais e da Secretaria Municipal da Saúde para pagamento de campanhas publicitárias pode ser alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara Municipal. Hoje, a vereadora Myryam Athiê (PMDB) protocolou um pedido de CPI para investigar o desvio de verbas. A vereadora baseou-se nas declarações dadas pelo secretário municipal das Finanças, João Sayad, na quarta-feira, quando ele admitiu que houve um "erro formal" no rapasse de R$ 2,7 milhões das secretarias do Trabalho e da Saúde, em 2002, e outros R$ 700 mil da Secretaria da Saúde, no ano passado. O dinheiro foi utilizado em campanhas de combate a dengue, contratação de funcionários para a saúde e cadastramento de pessoas para o Renda Mínima, Bolsa-Trabalho e Começar de Novo. O objetivo da CPI será investigar a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na transferência, que contrariou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a lei do orçamento. "O secretário admitiu o erro e isso tem de ser investigado", disse Myryam. Segundo ela, também deverá ser apurado o fato de Sayad dizer que não tinha conhecimento do erro e que foi uma ação direta entre as duas secretarias e a Secretaria de Comunicação Social. "Ele é o secretário das Finanças e cabe a ele zelar pelo orçamento", disse Myryam. Opinião semelhante tem o vereador Gilberto Natalini (PSDB). "Se ele (Sayad) não sabia, então todo o secretariado tem de ser demitido", disse Natalini. O requerimento foi assinado por 28 vereadores, entre eles vários integrantes da bancada governista, como o PC do B, PL e PTB. "O secretário disse que foi um errro que não passou por ele", justificou Claudio Fonseca (PC do B). "Se não foi ele, quem foi?", completou. O requerimento foi visto com desconfiança por alguns vereadores, já que Myryam pertence à base governista e tem prestado apoio à prefeita Marta Suplicy (PT). "É estranho alguém da base governista pedir uma CPI contra o governo", disse o vereador Roberto Trípoli (PSDB). Além disso, a bancada do PMDB negocia a participação no governo, como a indicação do titular da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). "Os poderes são independentes e queremos mostrar que não estamos de joelhos para o governo", rebateu Myryam. Ela negou que o pedido de CPI tenha sido uma maneira de aumentar a barganha política junto ao Palácio das Industrias. "Não estou chamando uma CPI por leviandade e nem para o toma-lá-dá-cá", disse a vereadora. 35 CPIs Para ser aprovada, a CPI vai precisar de 28 votos em plenário. Além disso, para ser instalada em breve os vereadores deverão aprovar um pedido de preferência e passar na frente de 35 CPIs que estão na fila de espera. Na próxima semana, vence o prazo das cinco comissões que estão em andamento na Casa. O líder do governo na Câmara, vereador José Mentor (PT), reagiu de maneira tranqüila. "É um direito dos vereadores pedirem uma investigação e cabe à Câmara decidir se ela será aprovada ou não", disse Mentor. Segundo ele, o governo não tem opinião sobre o assunto. "A CPI deve ser tratada apenas pelos vereadores e seus partidos", completou. Além da CPI, os vereadores do PSDB estudam outras maneiras de interpelar o governo na Justiça. O vereador Gilberto Natalini (PSDB) vai dar entrada hoje à uma ação no Ministério Público Estadual contra a prefeita, por improbidade administrativa. "A Prefeitura é ré confessa", disse Natalini, referindo-se às declarações de Sayad. Segundo ele, a representação não entrará em conflito com as investigações que já estão em andamento na promotoria da cidadania, sobre o assunto. "O Ministério Público ainda está investigando se houve improbidade, enquanto no meu requerimento eu solicito a abertura imediata de um processo", explicou o vereador.