Vereadores aprovam CPI dos Transportes Após horas de discussão, os vereadores definiram nesta terça-feira a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o sistema de transportes na cidade. O pedido vai ser apresentado nos próximos dias e a aprovação em plenário deve ocorrer na próxima semana. Durante todo o dia, os líderes dos partidos estiveram reunidos para discutir a futura comissão, que vai substituir a CPI sobre as escolas de latinha, construídas no governo do ex-prefeito Celso Pitta (PSL). A substituição foi definida após um acordo com o presidente da CPI, Beto Custódio (PT), que vai antecipar o fim dos trabalhos e concluir o relatório final na próxima semana. A decisão foi anunciada pelo líder do governo na Câmara, João Antonio (PT). "Vamos fazer uma CPI para investigar as denúncias de corrupção no Sindicato dos Motoristas e Cobradores e as empresas que compõem o sistema de transporte coletivo na cidade", disse Antonio. De acordo com ele, o pedido só será apresentado e aprovado em plenário após o encerramento da CPI das escolas. Durante toda a sessão, a oposição se revezou na tribuna para pedir uma CPI ampla, que se estenda a todo o sistema de transportes. "Se isso tivesse acontecido no governo anterior, metade da Prefeitura já estaria presa", disse Salim Curiati (PP).