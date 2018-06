Vereadores fazem ato de desagravo a Rainha O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra José Rainha Júnior, foi homenageado, nesta quarta-feira à noite, na Câmara Municipal de São Paulo. A cerimônia, chamada de Ato de Desagravo, foi em conseqüência da prisão de Rainha, no mês passado, na região do Pontal do Paranapanema, no interior do Estado. O ato foi organizado pelos vereadores Beto Custódio e Lucila Pizani, ambos do PT, e o vereador Alcides Amazonas (PC do B). Além dos vereadores, cerca de 100 militantes ligados ao MST estiveram presentes à cerimônia, que acabou se transformando em um ato em defesa da reforma agrária no Brasil.