''Verifiquei que não há sigilo'', diz Sarney, após críticas à MP O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), recuou e afirmou ontem que não há sigilo na medida provisória 527 que prevê a flexibilização da Lei das Licitações para as obras da Copa e da Olimpíada. "Verifiquei que não há esse dispositivo de sigilo no projeto, o que há apenas é uma obrigação de não fornecer àqueles que vão concorrer à obra conhecimento antecipado dos preços."