Verissimo encerra tratamento contra infecção, mas segue em hospital

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, de 76 anos, teve o tratamento para a infecção da qual era vitima encerrado. Porém, ele segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, passando por hemodiálise e sem previsão de alta.

Na tarde dessa quarta-feira, Verissimo seu queixou de dores no peito. A equipe médica o submeteu a um cateterismo cardíaco, o qual não indicou anormalidades nem a necessidade de uma intervenção no seu coração. Conforme boletim médico divulgado no meio da tarde desta quinta-feira, 29, o escritor continua apresentando evolução em seu quadro clínico.

O escritor gaúcho está internado desde a última quarta-feira, 21, depois de se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele se queixou de sintomas de gripe, o mesmo que seus companheiros de viagem, como sua mulher, Lúcia, o escritor Zuenir Ventura e o cartunista Chico Caruso. Entretanto, ao invés de apresentar melhoras, como os demais, o escritor gaúcho piorou.

No último sábado, 24, a equipe que atende Verissimo, chefiada pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira, identificou que o escritor é vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que ele fosse imediatamente internado, para ser sedado e auxiliado por aparelhos.

Além de escritor, Verissimo também é jornalista, cartunista, roteirista de televisão, autor de teatro e tradutor. Entre suas obras mais famosas estão "O Analista de Bagé", "Comédias da Vida Privada", "As Cobras" e "A Velhinha de Taubaté".