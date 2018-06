Verônica, filha de Serra, viaja para fora do País

A filha de Serra, Verônica, sempre presente nos debates dos quais o pai participa, não compareceu ao de ontem. Com o seu sigilo quebrado na Receita Federal, a filha do presidenciável foi viajar para fora do País. A mãe, Mônica, tomou ontem a liderança nas críticas à adversária de Serra, Dilma Rousseff, no episódio. "Envolver os filhos é a maior violência que pode ocorrer. Como mãe, fiquei muito espantada de ver muitas pessoas se solidarizando, mas não a candidata do PT. Ela sequer se manifestou se opondo a uma ação que representa um crime contra a democracia", disse a mulher de Serra.