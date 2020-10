Inauguração de megaloja atrai multidão em Belém e causa aglomerações

BELÉM - A inauguração da primeira loja Havan, em Belém, atraiu uma multidão de pessoas na manhã deste sábado, 10, causando aglomerações. A abertura da unidade da rede varejista, localizada na avenida Augusto Montenegro, levou centenas de pessoas a disputarem um espaço. A capital paraense foi uma das mais afetadas pela pandemia da covid-19 no Brasil.

Os vídeos da multidão viralizaram nas redes sociais, com frequentes críticas pela aglomeração. O evento ocorreu no mesmo dia em que o Brasil atingiu a marca de 150 mil vítimas do novo coronavírus.

A aglomeração chamou a atenção na cidade também por ser registrada no mesmo final de semana das comemorações do Círio de Nazaré. A 228ª edição teve as procissões canceladas, para conter a disseminação do novo coronavírus entre os fiéis, e será celebrada de forma virtual pela primeira vez. Nas ruas por onde costuma passar o cortejo, o movimento era tranquilo, enquanto, à porta da loja, o fluxo era intenso logo nas primeiras horas do dia.

“Quando olhei pela janela do quarto, vi uma movimentação fora do normal de um sábado. Muito carro na rua, ouvi também uns gritos, zoada de buzina. Pensei até que eu estava delirando já que foi cancelada a procissão do Círio Fluvial, que movimenta a Augusto Montenegro no Sábado de Círio, mas quando dei conta, era a população querendo entrar na loja”, contou a administradora de empresas Thelma Lima, de 46 anos, moradora do condomínio Mirante do Parque, localizado em frente da megaloja.

O estacionamento da loja, com capacidade para 550 vagas de veículos, não chegou a ficar totalmente ocupado. No entanto, imagens gravadas por cinegrafistas amadores mostram uma multidão à frente do portão de entrada da loja. Na abertura, após as 9 horas, os clientes se esbarrajam uns nos outros para tentar um espaço na área interna do estabelecimento.

Círio ❌ Inauguração da Havan ✅ pic.twitter.com/P6VUaAfysU — Moreira (@joaomlr_) October 10, 2020

“Faz tempo que eu não participo de um evento como este. Estava semelhante ao show mesmo. Música, animação, um empurrando o outro, uma verdadeira festa”, disse o estudante Thiago Barros, de 18 anos, que esteve no local. Ainda nas imagens dos celulares, é possível ver jovens, idosos e crianças sem o uso de máscaras, que é obrigatório no estado, por determinação de decreto estadual.

Com a unidade Belém, a rede de departamento chega à marca de 150 megalojas no País. Outro atrativo na inauguração foi a transmissão em um telão de um vídeo feito pelo apresentador Silvio Santos, em razão do aniversário do empresário Luciano Hang, proprietário da loja de departamento e que, nos últimos meses, fez declarações em que minimizou a pandemia. No palco do evento, o empresário usava traje de carimbó, dança típica do do Pará, ao lado de bailarinas da cultura local.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa das Lojas Havan e aguarda retorno.