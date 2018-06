Véspera de Natal pode ter chuva na capital e no litoral

A véspera de Natal deve ser de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em todo o litoral paulista, de acordo com os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As temperaturas devem ser manter estáveis.

Na sexta-feira, 25, o sol deve aparecer entre poucas nuvens no litoral norte. No litoral sul, o dia será de variação de nuvens e pancadas isoladas de chuva. As temperaturas estarão elevadas.

Na capital, na véspera e no dia de Natal, as temperaturas estarão elevadas e máxima prevista fica em torno dos 31ºC, informou o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Prefeitura.

Há possibilidade de pancadas de chuva de curta duração, isoladas, entre a tarde e o início da noite, provocadas pelo aquecimento e a infiltração de umidade vinda do mar em direção ao continente.

Conforme o CGE, há risco de chuva forte em alguns bairros da Capital e da Região Metropolitana de São Paulo.