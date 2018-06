''Vestido de Noiva'', com Os Satyros, no CCSP A peça de Nelson Rodrigues mostra as lembranças de uma mulher na mesa de cirurgia de um hospital, após ter sido atropelada. A montagem do grupo Os Satyros traz a participação especial da atriz Helena Ignez. Às 20 horas, na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso). R$ 15.