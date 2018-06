Veto do TSE ao partido de Marina Silva é o destaque da semana

O veto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à criação do partido de Marina Silva foi o destaque do noticiário da semana. Após denúncia do Estado de omissão no currículo, diretor da Agência Nacional da Saúde pede demissão. No Rio de Janeiro, a semana foi de protestos e confrontos entre professores em greve e policiais. E nos Estados Unidos, o Congresso rejeitou o orçamento federal e o governo paralisou suas atividades.

Veja as notícias que foram destaques na semana:

1) TSE REJEITA PEDIDO DE REGISTRO DA REDE

Ministério Público Eleitoral recusou a criação do partido na terça-feira, 1. A ex-senadora anuncia nesta sexta-feira, 4, o seu destino político.

2) OMISSÃO NO CURRÍCULO DERRUBA DIRETOR DA ANS

Estado revelou em agosto que Elano Figueiredo não informou trabalho formal para operadora de saúde

3) RIO TEM MAIS PROTESTOS VIOLENTOS

Professores em greve são contrários ao Plano de Cargos e Salários aprovado por vereadores.

4) CÂMARA DOS EUA REJEITA ORÇAMENTO E TRAVA GOVERNO OBAMA

A paralisação do executivo deve custar 0,15% do Produto Interno Bruto do país.

5) SP TERÁ IPTU MAIS CARO E ÔNIBUS A R$ 3 EM 2014

Aumento do imposto deve ser de 15% em bairros nobres.

6) AMARILDO FOI TORTURADO NA ROCINHA, DIZ POLÍCIA

Relatório do Ministério Público pede a prisão de dez policiais.

7) OGX, PETROLEIRA DE EIKE BATISTA, CONFIRMA CALOTE DE US$ 45 MILHÕES

Calote da empresa pode ser um dos maiores da América Latina.

8) JOSÉ SERRA ANUNCIA QUE FICARÁ NO PSDB

Ex-governador de São Paulo e segundo colocado na disputa à presidência em 2010 foi convidado a filiar-se ao PPS.

9) NAUFRÁGIO MATA 130 IMIGRANTES NA ITÁLIA

Há 250 vítimas desaparecidas.

10) MULHER PERSEGUIDA E MORTA PERTO DO CAPITÓLIO SOFRIA DISTÚRBIOS MENTAIS

Tensão em Washington fechou o congresso.